VIDEO – Inter, le cinque migliori partite del 2022: Juventus-Inter 2-4 (d.t.s.)

Riviviamo il 2022 dell’Inter attraverso le cinque migliori partite dell’anno. Rivediamo il video di Juventus-Inter (2-4 d.t.s.), finale di Coppa Italia che si è giocata l’11 maggio 2022.

SECONDO TROFEO – Dopo la delusione di Bologna, le speranze di Scudetto per l’Inter erano appese a un filo. Ciononostante i nerazzurri avevano la possibilità di vincere un altro trofeo. Perché l’11 maggio, a Roma, c’era la finale di Coppa Italia contro la Juventus in programma. E i nerazzurri iniziano a giocare con in corpo la rabbia per i sogni tricolori sfumati. Tanto che al 7′ gli uomini di Simone Inzaghi sono già in vantaggio. Dal limite dell’area Nicolò Barella disegna un arco meraviglioso con il destro, piazzando la palla a giro sul secondo palo. A inizio ripresa, però, i bianconeri stravolgono tutto. Alex Sandro e Dusan Vlahovic piazzano un uno-due tremendo, che vede la squadra di Massimiliano Allegri in vantaggio 2-1 già al 52′. L’Inter riesce a pareggiare solo all’80’ grazie a un rigore trasformato da Hakan Calhanoglu, ma i tempi regolamentari terminano 2-2. Come nella finale di Supercoppa Italiana del 12 gennaio, anche questa sfida tra Inter e Juventus va ai supplementari. Ma stavolta i nerazzurri la chiudono prima. Al 99′ Ivan Perisic segna il 2-3 su rigore. E dopo tre minuti sempre il croato decide di mettere a tacere ogni discorso. Al limite dell’area, col destro si sistema il passaggio di Federico Dimarco e col sinistro scarica in rete al volo il gol del definitivo 2-4. Sempre contro la Juventus l’Inter e Inzaghi possono alzare al cielo il secondo trofeo della stagione 2021/22.

Video highlights di Juventus-Inter (2-4 d.t.s.) dal canale YouTube del club nerazzurro

