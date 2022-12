Lukaku ritorno al gol decisivo per l’Inter, ma la forma fisica deve migliorare

Il ritorno all’Inter di Lukaku non è stato come tutti si aspettavano. A causa dei numerosi infortuni e del Mondiale in Qatar il belga non si è quasi mai visto in campo. Con la Reggina in amichevole ha dato ottimi segnali di ripresa riuscendo anche a segnare un gol. C’è però ancora una forma fisica che non convince a pieno: dovrà migliorarla, se vuole tornare sui livelli mostrati nell’anno dello scudetto.

TANTI PROBLEMI − Quest’anno l’Inter col ritorno di Romelu Lukaku si era candidata a un ruolo di assoluta protagonista nella lotta scudetto. A causa dei suoi numerosi problemi fisici spesso i nerazzurri hanno dovuto subire pesanti sconfitte negli scontri diretti. Ciò ha fatto sì che la squadra di Simone Inzaghi accumulasse un grande ritardo nei confronti della capolista Napoli, che ha viaggiato a un ritmo insostenibile per le altre.

VOGLIA DI RIVALSA − Lukaku comunque non ha mai nascosto la sua voglia di volersi riprendere per aiutare l’Inter a lottare fino alla fine del campionato. Il belga ha ritrovato il campo nell’ultima partita del girone del Mondiale tra il suo Belgio e la Croazia. In questo match l’attaccante nerazzurro ha però deluso le aspettative, sbagliando più volte sotto porta il gol che avrebbe regalato ai suoi la qualificazione agli ottavi. Finito il Mondiale non si è comunque lasciato abbattere dalle critiche e si è subito rimesso a lavoro al servizio di Inzaghi e dell’Inter.

La rivalsa di Lukaku con il ritorno al gol, ma una forma fisica ancora non ottimale

IL RITORNO − La grande voglia di rivalsa di Lukaku lo ha portato a giocare ben ottantasette minuti in amichevole con la Reggina (vedi highlights). In questa partita il belga ha ritrovato anche il gol e ha colpito un palo dopo la decisiva deviazione del portiere amaranto. Per lui e per l’Inter sono arrivati quindi ottimi segnali di ripresa. Quello che però non convince è una forma fisica ancora non al top. Durante il match in molte occasioni non è stato in grado di sprigionare la sua grande velocità e a causa del lungo periodo di stop è apparso abbastanza appesantito. Ovviamente ci vorrà del tempo per recuperare a pieno la condizione ottimale, vista la grande mole di cui è dotato. Comunque l’Inter è incoraggiata da questo suo ritorno in campo con gol e spera di poter avere Lukaku finalmente sempre a disposizione.