VIDEO – Inter, le cinque migliori partite del 2022: Inter-Milan 3-0

Riviviamo il 2022 dell’Inter attraverso le cinque migliori partite dell’anno. Rivediamo il video di Inter-Milan (3-0) del 19 aprile 2022, semifinale di ritorno di Coppa Italia.

ALTRA FINALE – Anche nella stagione 2021/22 Inter e Milan non si accontentano di due soli derby stagionali. Anzi, scelgono di esagerare e addirittura raddoppiano. Perché il derby della Madonnina stavolta si ripropone sì in Coppa Italia, ma solo in semifinale. Pertanto serviranno una gara di andata e una di ritorno per decretare la finalista. E il pathos della sfida è tutto sulla seconda delle due gare, dopo lo scialbissimo 0-0 del 1° marzo. Il ritorno si gioca il 19 aprile, con i rossoneri spinti dall’inerzia della rimonta completata in campionato. I nerazzurri sono però bravi a indirizzare la gara da subito. Al 4′ Matteo Darmian pennella un cross in area, che Lautaro Martinez scaglia in porta con una girata al volo pregevolissima. E sempre il Toro raddoppia prima dell’intervallo. L’argentino fugge alle spalle della retroguardia milanista e salta Mike Maignan con un pallonetto dolcissimo. All’82’ arriva poi la terza rete nerazzurra, grazie ad una scivolata di Robin Gosens sul secondo palo, a porta ormai sguarnita. Primo gol con l’Inter per il tedesco (arrivato a gennaio) e finale di Coppa Italia conquistata per gli uomini di Simone Inzaghi.

Video highlights di Inter-Milan (3-0) dal canale YouTube del club nerazzurro