VIDEO – Inter, le cinque migliori partite del 2022: Barcellona-Inter 3-3

Riviviamo il 2022 dell’Inter attraverso le cinque migliori partite dell’anno. Partiamo da Barcellona-Inter (3-3) del 12 ottobre 2022.

PARTITA EPICA – Ripercorrendo il 2022 dell’Inter in cinque partite, si parte da un pareggio. Ma è una X che risulta decisiva nel percorso dei nerazzurri nella Champions League 2022/23. E che arriva al termine di una partita assolutamente vietata ai deboli di cuore. Stiamo ovviamente parlando di Barcellona-Inter dello scorso 12 ottobre, che arriva dopo la fondamentale vittoria di otto giorni prima. Al Camp Nou, i padroni di casa comandano il primo tempo e passano in vantaggio con Ousmane Dembelé al 40′. Ma nel secondo tempo i nerazzurri si scuotono, e vivono 45 minuti da eroi. Al 50′ pareggia Nicolò Barella, scherzando la retroguardia catalana alle spalle. E al 65′ Lautaro Martinez raddoppia, facendo impennare i battiti dei cuori nerazzurri. Poi succede tutto negli ultimi dieci minuti. All’82’ Robert Lewandowski fa il 2-2, ma all’89’ Robin Gosens riporta avanti l’Inter chiudendo un contropiede perfetto per i nerazzurri. Vittoria in pugno? Non per il 9 polacco dei blaugrana, che in pieno recupero segna il 3-3 finale. E all’ultimo secondo arriva l’emozione più grande. Sul destro di Kristjan Asllani arriva la palla della possibile vittoria, ma il giovane albanese non concretizza. Riviviamo l’epica di questa sfida rivedendo gli highlights della gara:

Video highlights di Barcellona-Inter (3-3) dal canale YouTube del club nerazzurro