Inter, iniziare il 2023 meglio del 2022: il calendario di gennaio aiuta (forse?)

L’Inter avrà un calendario fitto di impegni a gennaio 2023. Ma tuttavia Simone Inzaghi può puntare a fare meglio del primo mese 2022.

AGENDA PIENA – L’Inter inizierà il 2023 con 7 partite nel solo mese di gennaio. E, in caso di passaggio degli ottavi di finale di Coppa Italia (sfida col Parma il 10 gennaio), gli impegni del primo mese dell’anno saliranno addirittura a 8. Inoltre, come nel 2022, anche gennaio 2023 vedrà i nerazzurri giocarsi il primo trofeo della stagione. Il 18 gennaio a Riyadh, in Arabia Saudita, andrà in scena il secondo di tre derby stagionali col Milan, con la Supercoppa Italiana in palio. I ragazzi di Simone Inzaghi avranno quindi tutti gli stimoli per iniziare l’anno nel migliore dei modi.

Inter, imperativo fare meglio a gennaio 2023

MESE QUASI PERFETTO – L’Inter aprì il 2022 con due vittorie consecutive. 2-1 in casa sulla Lazio in campionato. E stesso campo e stesso risultato (ma dopo i supplementari) nella finale di Supercoppa Italiana con la Juventus. In Serie A arrivarono poi il pareggio esterno con l’Atalanta (0-0) e la vittoria in extremis sul Venezia (2-1 a San Siro). In mezzo, la faticosa vittoria ai supplementari sull’Empoli in Coppa Italia. Un mese ai limiti della perfezione, considerando 4 vittorie su 5 gare disputate e il trofeo della Supercoppa (che mancava da 12 anni). Ma tre gare vennero vinte in rimonta, e due di queste finirono ai supplementari. Gennaio 2022 è stato un mese incredibilmente dispendioso dal punto di vista mentale, per gli uomini di Inzaghi. E questo non dovrà ripetersi a inizio 2023.

ASPETTI FAVOREVOLI – Nel 2022 la prima gara arrivò il 9 gennaio, complice il rinvio della trasferta (poi decisiva) di Bologna. Nel 2023 invece l’Inter scenderà in campo già il 4 gennaio, a San Siro contro il Napoli (alle 20.45). Ma, oltre ai già citati impegni con Milan (Supercoppa Italiana) e Parma (Coppa Italia), i nerazzurri avranno un calendario piuttosto favorevole in campionato. Trasferte a Monza (7 gennaio) e Cremona (il 28), inframmezzate dalle gare casalinghe contro Verona (14) ed Empoli (23). Agli uomini di Inzaghi non sarà quindi permesso abbassare i ritmi. La tensione dovrà rimanere sempre alta, per continuare a migliorare la propria classifica in Serie A. In attesa del primo impegno di febbraio. Che, come nel 2022, arriverà lo stesso giorno (il 5) contro lo stesso avversario, ossia il Milan. Ma che, nel 2023, dovrà necessariamente finire con un esito diverso.