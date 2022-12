VIDEO – Inter, le cinque migliori partite del 2022: Inter-Roma 3-1

Riviviamo il 2022 dell’Inter attraverso le cinque migliori partite dell’anno. Rivediamo il video di Inter-Roma (3-1) del 23 aprile 2022.

SPETTACOLO A SAN SIRO – Tra le vittorie dell’Inter nell’anno solare 2022, quella del 23 aprile contro la Roma è probabilmente la più convincente in campionato. E non solo. I nerazzurri annichiliscono da subito la squadra di José Mourinho, tanto che il primo tempo finisce sul 2-0. E il gol del vantaggio porta la firma di Denzel Dumfries. Alla mezz’ora l’olandese conclude un contropiede perfetto dei nerazzurri, depositando in rete di sinistro la rete dell’1-0. Poi dopo dieci minuti sale in cattedra Marcelo Brozovic. Il croato entra in area dalla sinistra, salta un avversario con un dribbling e scaraventa un bolide all’incrocio più lontano. A inizio ripresa Lautaro Martinez sugella infine il dominio nerazzurro, incornando perfettamente un corner per il 3-0. Ma prima della fine la Roma trova il gol della bandiera, grazie al futuro interista Henrikh Mkhitaryan. La gara si chiude così sul 3-1, quarta vittoria consecutiva per l’Inter prima della trasferta a Bologna che interromperà la striscia e i sogni di Scudetto.

