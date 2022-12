Porto, prima dell’andata contro l’Inter tanti impegni! L’agenda di Conceiçao

Il Porto è l’euro-rivale dell’Inter agli ottavi di finale di Champions League. Prima del 22 febbraio, tanti gli impegni per la squadra di Conceiçao tra campionato e coppe

L’AVVERSARIA EUROPEA − Si avvicina il nuovo anno e conseguentemente gli impegni nell’agenda dell’Inter si infittiscono. La data da cerchiare in questo 2023, oltre ai vari impegni ‘nazionali, è il 22 febbraio: giorno della sfida d’andata contro il Porto in Champions League. A Milano arriverà la squadra dell’ex Sergio Conceiçao. I portoghesi non si sono praticamente mai fermati neanche dopo lo pausa forzata dovuta al Mondiale. Durante, infatti, la kermesse in Qatar, il Porto ha disputato quattro partite ufficiali. Tutte in Coppa di Lega portoghese con un ottimo bilancio: tre vittorie e un pareggio. Ma quali saranno gli impegni del Porto prima della trasferta meneghina di fine febbraio?

No stop, sempre in campo tra campionato e coppe

COPPE − Stagione particolarmente impegnativa per la squadra di Conceiçao, dovuto anche alle due coppe nazionali presenti in Portogallo. Da un lato la Coppa di Lega con la fase a gironi più il quarto di finale disputati tra fine novembre e dicembre. Il prossimo impegno in questa competizione sarà il 25 gennaio per la semifinale contro l’L’Académico de Viseu, squadra di seconda divisione portoghese. Quanto alla Coppa di Portogallo, l’unico impegno di gennaio sarà quello dell’11 negli ottavi di finale contro l’Arouca.

PRIMEIRA LIGA − No stop neanche in campionato. La Primeira Liga ricomincerà il 28 dicembre con la sfida praticamente anticipata proprio contro l’Arouca. Dopo un piccolo break, si ritornerà in campo all’indomani dell’Epifania contro Casa Pia, squadra rivelazione sesta in campionato. L’operazione rimonta comincerà proprio nel primo mese dell’anno con tre partite molto importanti. La distanza dal Benfica capolista è di otto punti, dunque, anche per i Dragoes non è ammesso alcun passo falso. In sequenza affronteranno Famalicao il 15 gennaio e il Guimaraes il 21. A febbraio, infine, altri quattro incontri prima dell’Inter: Maritimo (1 febbraio), Vizela (5 febbraio), Sporting Lisbona (12 febbraio) e Rio Ave (19 febbraio). Dunque, in attesa, dell’incontro d’andata contro i nerazzurri saranno 10 le partite che i ragazzi di Conceiçao disputeranno. Un mini tour de force da seguire con attenzione per capire il livello di questa squadra.