Lukaku, volontà sul futuro chiara! L’idea dell’Inter col Chelsea – Sky

Romelu Lukaku è arrivato in prestito all’Inter dal Chelsea. La volontà dell’attaccante è quella di rimanere in nerazzurro a lungo (qui le sue parole). Gli scenari secondo Sky Sport

VOLONTA’ – Se il presente di Lukaku si chiama Inter, il futuro appare ancora incerto. Secondo quanto riferito da Sky Sport, la volontà del belga, in prestito ai nerazzurri dal Chelsea, è chiaramente quella di rimanere a Milano. L’Inter, al termine della stagione, si siederà ad un tavolo con i “Blues” per la conferma di “Big Rom” che comunque dovrà guadagnarsi sul campo la permanenza in nerazzurro.