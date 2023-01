Hakimi di ritorno all’Inter? L’agente: «Non saprei cosa dire sul futuro ma…»

Hakimi dopo il grande Mondiale disputato con il Marocco ha riacceso le voci su un possibile ritorno all’Inter a suon di pensieri rivolti al suo ex club. L’agente dell’esterno in forza al PSG ribadisce la situazione del suo assistito ai microfoni del Mundo Deportivo

SITUAZIONE FUTURA – Achraf Hakimi ha disputato un grande Mondiale con il suo Marocco, giunto a un passo dal podio. L’esterno del PSG ha dimostrato anche di non aver dimenticato l’Inter con tanto di rumors su un suo possibile ritorno sulla scia di quanto fatto da Romelu Lukaku (vedi articolo). L’agente del marocchino, Alejandro Camaño, ribadisce qual è l’attuale situazione: «Non so niente e non saprei cosa dire sul futuro. Ma Hakimi ha ancora un contratto triennale con il PSG. Il calcio è molto dinamico, ma ora è molto felice in Francia». Dunque porte chiuse per l’Inter, al momento.