Moviola Atalanta-Inter: sul rigore Zapata furbo ma colpa di de Vrij

Atalanta-Inter ha avuto Chiffi come arbitro della partita: questa la moviola dell’incontro valido per la quindicesima giornata di Serie A 2022-2023 e finito 2-3. Di seguito la valutazione del fischietto della sezione di Padova, dei suoi assistenti e degli addetti al VAR.

MOVIOLA ATALANTA-INTER, PRIMO TEMPO – Daniele Chiffi voto 6. Non prende sempre le migliori decisioni ma se la cava. Al 23’ rigore per l’Atalanta non così netto come sembra in presa diretta. Duvan Zapata prova ad andare via a Stefan de Vrij, molto ingenuo nel mettere la gamba. Al colombiano non sembra vero di poter ricevere il contatto, a questo punto il rigore può starci più per l’errore del difensore dell’Inter. Il pareggio al 36’ vede timide proteste, per la posizione di Edin Dzeko. Sul cross di Hakan Calhanoglu, al momento della spizzata di Lautaro Martinez, ci sono José Luis Palomino e soprattutto Giorgio Scalvini a tenere in gioco il bosniaco.

MOVIOLA ATALANTA-INTER, SECONDO TEMPO – Al 53’ sbracciata di Teun Koopmeiners su Henrikh Mkhitaryan, Chiffi fa proseguire e arriva un contropiede con occasione per Zapata. Avesse fatto gol (calcia di poco a lato) il VAR difficilmente sarebbe potuto intervenire, il dubbio del fallo resta. Tutto buono sull’1-2, sia sulla posizione di Federico Dimarco sia sul rimpallo fra Dzeko e Joakim Maehle. E la palla – ovviamente – è entrata tutta. Il primo giallo arriva “solo” al 74’, per l’ennesima ingenuità di de Vrij che trattiene Rasmus Hojlund a centrocampo. In molti dell’Atalanta chiedono addirittura il rosso, ma sarebbe stato esagerato per diversi motivi dalla posizione ai compagni vicini. Il secondo cartellino arriva a Milan Skriniar, per un pestone a Joakim Maehle. Non da giallo il fallo di mano di Dzeko al 92’, perché non interrompe una promettente azione d’attacco (era a centrocampo). Nulla sulla carambola al 95’ su tiro di Ruslan Malinovskyi.