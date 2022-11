FOTO – Bellanova: «2022 chiuso nel migliore dei modi!». Risponde Asllani

Bellanova ha giocato uno spezzone di partita sul difficile campo dell’Atalanta e dopo il fischio finale festeggia i 3 punti dell’Inter. Il classe 2000 su Instagram è anche protagonista di un botta e risposta con Asllani

TRE PUNTI PESANTI – Raoul Bellanova è entrato in campo al 72′ al posto dell’infortunato Denzel Dumfries (vedi articolo). Il classe 2000, anche su un campo difficile come quello dell’Atalanta, ha fatto vedere una grande personalità. Al termine della sfida Bellanova festeggia i 3 punti su Instagram: “3 punti e 2022 chiuso nel migliore dei modi”. Poi un botta e risposta con Kristjan Asllani: “Bravo” scrive l’albanese”. L’ex Cagliari replica: “Grazie, però ora non dovrò sopportarti per un po’”, in riferimento alle due settimane di ferie che osserverà l’Inter durante lo stop Mondiale.

Bellanova si inserisce lentamente, la crescita passa anche da queste complicate partite.