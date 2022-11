Atalanta-Inter 2-3, rimonta completata e vittoria pre-Mondiale!

Termina sul punteggio di 2-3 Atalanta-Inter, sfida valevole per la quindicesima giornata del campionato di Serie A. Ecco quanto successo al Gewiss Stadium in questo secondo tempo, dopo la prima frazione di gioco conclusasi 1-1 (vedi report).

RIMONTA – Dopo il risultato di parità della prima frazione di gioco, l’Inter rientra in campo meglio rispetto all’Atalanta e completa la rimonta. Il gol arriva ancora una volta da Edin Dzeko, che al 56′ si getta su un cross dalla sinistra di Federico Dimarco e – dopo un rimpallo con Maehle – riesce a toccare quel tanto che basta per mandare la sfera oltre la linea di porta. Al 61′ arriva anche il tris: calcio d’angolo dalla sinistra, Lautaro Martinez prolunga di testa e Palomino – per evitare l’intervento di testa di Dzeko – manda di testa il pallone nella propria porta.

FINALE AL CARDIOPALMA – Nonostante il doppio vantaggio, non c’è tranquillità per l’Inter e per i suoi tifosi. Perché al minuto 78 si riapre la partita. Calcio d’angolo dalla sinistra, Palomino anticipa Milan Skriniar di testa e nonostante l’intervento di Onana il pallone finisce in porta, accorciando così il risultato. Nel finale i bergamaschi provano a trovare il pareggio con tutte le forze, aiutati anche dall’assurda decisione di Chiffi di concedere ben sei minuti di recupero. Sono minuti al cardiopalma, ma la retroguardia di Simone Inzaghi regge! Vittoria importantissima prima del Mondiale!

Atalanta-Inter, il risultato finale della quindicesima giornata di Serie A

Atalanta-Inter 2-3

Gol: rig. Lookman al 25′, Dzeko al 37′ e al 56′, aut. Palomino al 61′, Palomino al 78′