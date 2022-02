Mourinho e l’Inter al Meazza, oltre 4000 giorni dopo. Senza coreografia

Mourinho è pronto a riapparire al Meazza per una partita dell’Inter, cosa che non avviene da oltre quattromila giorni. Ma per lo Special One, stasera avversario con la Roma in Coppa Italia, non ci sarà coreografia.

IL GRANDE RITORNO – José Mourinho presente a San Siro, in campo, per una partita dell’Inter. L’ultima volta era il 9 maggio 2010, un 4-3 al Chievo nella penultima giornata di Serie A 2009-2010. C’era la possibilità di vincere il titolo, ma la Roma ribaltò il Cagliari nel finale vincendo 2-1 e rimandando la festa a Siena una settimana dopo. Poi lo Special One è tornato al massimo da spettatore, oppure per affrontare il Milan. Sono passati 4293 giorni, stasera per Inter-Roma di Coppa Italia Mourinho avrà di nuovo la possibilità di ritrovare il suo passato. Glorioso passato, peraltro. Non ci sarà una coreografia speciale, ma è chiaro che (pur essendo un avversario) il pubblico presente non mancherà di ringraziarlo per quel Triplete che nessun’altra squadra italiana ha raggiunto. L’unico precedente di Mourinho da avversario dell’Inter è l’andata, con lo 0-3 del 4 dicembre all’Olimpico.