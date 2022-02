Napoli-Inter, Spalletti con l’organico quasi al completo! Attesa Koulibaly

L’Inter, impegnata stasera con la Roma nei quarti di finale di Coppa Italia (QUI le ultime), sabato alle ore 18.00 sfiderà il Napoli al “Maradona” nella partita valida per la venticinquesima giornata di Serie A. Secondo le ultime di Francesco Modugno, inviato di Sky Sport 24, Spalletti deve pazientare un po’ per riavere Koulibaly

DOPPIA ATTESA – L’Inter sabato alle ore 18.00 è attesa allo stadio “Maradona” per la sfida scudetto con il Napoli. Secondo Francesco Modugno, Luciano Spalletti avrà l’imbarazzo della scelta ma per Kalidou Koulibaly bisogna avere pazienza: «Koulibaly e Anguissa torneranno con umori differenti. Koulibaly ancora continua a festeggiare, ecco perché bisogna pazientare un po’ per averlo qui a Napoli. La partita con l’Inter è una partita che conta e per la quale c’è grande attesa, avendo tutto l’organico a disposizione. Ounas si è aggregato al gruppo, l’unico che mancherà è Lozano che aspetta di capire se dovrà operarsi. La speranza è quella di evitare l’intervento chirurgico perché anche lui vuole partecipare alla volata finale».