Inter-Roma: la probabile formazione e le scelte di Inzaghi in Coppa Italia

Inter-Roma è in programma oggi a partire dalle ore 21:00. Partita valida per i Quarti di Finale di Coppa Italia in sfida secca. Inter alla ricerca del pass per le semifinali dopo aver già eliminato l’Empoli. Scopriamo la probabile formazione dell’Inter di Inzaghi per Inter-Roma

INDISPONIBILI – Non saranno della partita i nuovi acquisti Robin Gosens e Felipe Caicedo, entrambi infortunati al pari di Joaquin Correa. Ovviamente fuori il portiere Gabriel Brazao (vedi aggiornamento), che a breve non sarà più un calciatore nerazzurro.

Non è stata diramata la lista dei convocati di Simone Inzaghi

MODULO – Nessun dubbio sul 3-5-2 per l’Inter, che probabilmente vedrà la Roma specchiarsi.

Probabile formazione Inter: le ultime novità reparto per reparto

DIFESA – In porta il capitano Samir Handanovic è favorito sul dodicesimo Andrei Radu ma non ancora certo del posto. Al centro è pronto Milan Skriniar, che così permetterà a Stefan de Vrij di rifiatare in favore di Danilo D’Ambrosio – in vantaggio su Andrea Ranocchia – terzo destro con Alessandro Bastoni terzo sinistro.

CENTROCAMPO – Sulle fasce torna Matteo Darmian, che giocherà a sinistra con Denzel Dumfries a destra oppure a destra nel caso in cui Ivan Perisic dovrebbe scendere in campo dal 1′ a sinistra. Davanti alla difesa Marcelo Brozovic con Nicolò Barella sul centro-destra e Arturo Vidal sul centro-sinistra, dove Hakan Calhanoglu tirerà il fiato.

ATTACCO – In avanti la certezza si chiama Alexis Sanchez, che ancora non conosce il suo partner offensivo. L’ex Edin Dzeko a sorpresa sembra destinato a iniziare dalla panchina per fare spazio a Lautaro Martinez, chiamato a una reazione positiva dopo il Derby di Milano.

Inter-Roma, la probabile formazione: le scelte di Inzaghi

INTER (3-5-2): 1 Handanovic (C); 33 D’Ambrosio, 37 Skriniar, 95 A. Bastoni; 2 Dumfries, 23 Barella, 77 Brozovic, 22 Vidal, 36 Darmian; 7 A. Sanchez, 10 Lautaro Martinez.

A disposizione: 21 Cordaz, 97 A. Radu; 5 Gagliardini, 6 de Vrij, 8 Vecino, 9 Dzeko, 11 Kolarov, 13 A. Ranocchia, 14 Perisic, 20 Calhanoglu, 32 F. Dimarco.

Allenatore: Simone Inzaghi

La probabile formazione della Roma di Mourinho

AVVERSARI – Ancora alcuni dubbi di formazione per gli ospiti. Clicca qui per scoprire le ultime anche sulla formazione della Roma dell’ex José Mourinho, che sarà ospite dell’Inter a San Siro. In attesa delle formazioni ufficiali di Inter-Roma di Coppa Italia, segui tutti gli aggiornamenti su Inter-News.it, sito e app (clicca qui per scaricarla gratuitamente).