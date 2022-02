Inter-Roma, Mourinho recupera Pellegrini ma non dal 1′! Scelte fatte – Sky

Inter-Roma è la sfida valevole per i quarti di finale di Coppa Italia, in programma stasera a San Siro alle ore 21.00 (QUI le ultime sui nerazzurri). Secondo quanto appreso da Matteo Barzaghi – intervenuto nel corso del pomeriggio di Sky Sport 24 -, Mourinho ha fatto le sue scelte e ritrova Pellegrini

RECUPERO IMPORTANTE – Inter-Roma decreterà chi tra Simone Inzaghi e José Mourinho approderà in semifinale di Coppa Italia. Il tecnico portoghese, che torna a San Siro per la prima volta da avversario, recupera Lorenzo Pellegrini: «Intanto diciamo che la Roma recupera Pellegrini ma non partirà dal 1′. I giallorossi si schiereranno con Rui Patricio in porta, in difesa Mancini, Smalling e Ibanez; Veretout agirà da regista con Oliveira da una parte e Mkhitaryan dall’altra mentre sulle fasce vedremo Karsdorp e Vina; in attacco Zaniolo e Abraham».