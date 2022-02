Inter-Roma, Inzaghi con poche novità: de Vrij riposa, Darmian dal 1′ – Sky

Inter-Roma è la sfida che andrà in scena stasera a San Siro alle ore 21.00, valevole per i quarti di finale di Coppa Italia. Secondo le ultime di Matteo Barzaghi – intervenuto nel corso del pomeriggio di Sky Sport 24 -, in difesa riposerà de Vrij

POCHE NOVITÀ – Inter-Roma è la sfida in programma stasera alle ore 21.00 a San Siro. I nerazzurri, reduci dalla sconfitta in campionato con il Milan, secondo le ultime indiscrezioni di Matteo Barzaghi scenderanno in campo con poche novità: «Nell’Inter la novità dovrebbe essere Vidal dal 1′ e questo anche in chiave Champions League, dato che Barella non ci sarà contro il Liverpool e Inzaghi deve testare i centrocampisti. La difesa dovrebbe vedere de Vrij riposare, e quindi D’Ambrosio con Skriniar spostato al centro e Bastoni. Darmian a destra con Dumfries a riposo, in mezzo Barella, Brozovic e Vidal mentre Perisic agirà sulla fascia sinistra: il croato ha recuperato dal fastidio avvertito al derby. Davanti Lautaro Martinez e Sanchez con Dzeko dalla panchina».