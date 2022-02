Paolillo: «Inter, Mourinho sensibile! Gosens-Perisic? Miglior fascia sinistra»

L’Inter stasera ritrova per la prima volta Mourinho da avversario a San Siro nella sfida valevole per i quarti di finale di Coppa Italia contro la Roma. Ernesto Paolillo, ex dirigente nerazzurro, parla proprio delle emozioni del portoghese ma anche della lotta scudetto e dell’arrivo di Gosens. Di seguito le sue dichiarazioni ai microfoni di calciomercato.com

TU CHIAMALE SE VUOI… – L’Inter stasera sfida la Roma di José Mourinho che torna a San Siro per la prima volta da avversario. Ernesto Paolillo è convinto che il portoghese si farà prendere dall’emozione: «Assolutamente sì! L’emozione lo prenderà perché Josè è molto sensibile. A volte capita a tutti noi di tenere nascosta la propria emotività perché la percepiamo come intima, ma per come l’ho conosciuto io sono convintissimo che sarà un momento particolare per lui, da vivere internamente ma anche intensamente».​

LOTTA SCUDETTO – Paolillo dice la sua anche sulla corsa scudetto: «Campionato riaperto dopo la sconfitta dell’Inter nel derby? A mio avviso non è mai stato chiuso. Certo, se l’Inter avesse vinto il derby indubbiamente avrebbe messo un marchio importante. Adesso invece il campionato è ancora e più che mai aperto, sono certo che 4-5 squadre sono sullo stesso livello e la differenza la farà la tenuta fisica». E sul paragone tra il Diego Milito di Mourinho e il Lautaro Martinez di Simone Inzaghi, Paolillo spiega: «Non dimentichiamo che Milito aveva accanto Eto’o. Lautaro lo abbiamo visto al meglio insieme a Lukaku, le caratteristiche di Dzeko sono diverse e quindi per l’argentino è cambiato il tipo di gioco che deve fare. Resto dell’idea che Lautaro non si sia ancora espresso come potrebbe. E comunque l’Inter sabato ha perso con il Toro fuori dal campo».

FASCIA SINISTRA SUPER – Paolillo chiude parlando dell’acquisto di Robin Gosens e di quello che potrebbe significare in ottica Ivan Perisic: «Credo che sia stato preso perché si è presentata un’opportunità importante alla fine di un infortunio fastidioso. È un buon investimento e mi associo alle parole di Marotta: Gosens non vuol dire che Perisic debba andarsene, anzi, averne di soluzioni di questo tipo. Sì, è la fascia sinistra migliore della Serie A».

Fonte: calciomercato.com – Federico Targetti