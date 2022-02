Zilina-Inter 1-0 al 45′: Primavera sotto subito, poi un palo

Si è appena concluso il primo tempo di Zilina-Inter, match di spareggio di UEFA Youth League. La Primavera di Chivu è sotto 1-0, per un gol subito dopo appena quaranta secondi di gioco.

C’È DA RINCORRERE – Inter Primavera che guadagna tanti corner ma punge poco e va sotto sulla prima azione. Lo Zilina colpisce dopo quaranta secondi: conclusione di Mario Sauer sulla quale William Rovida non ci arriva e 1-0 per gli slovacchi. La squadra di Cristian Chivu colleziona diversi calci d’angolo, ma non riesce a rendersi pericolosa. Al 38′ però va a un passo dal palo, con un tiro di Dennis Curatolo che finisce sul palo.