De Grandis: «Inter, sconfitte con Lazio e Milan simili: due fattori! Vidal…»

L’Inter è reduce dalla sconfitta con il Milan mentre stasera sfiderà la Roma nei quarti di finale di Coppa Italia (QUI la probabile formazione di Inzaghi). De Grandis – ospite negli studi di Sky Sport 24 -, parla della possibilità di vedere Vidal dal 1′ contro i giallorossi e torna sul derby

TEST VIDAL – L’Inter stasera sfida la Roma in Coppa Italia, nel match valevole per i quarti di finale della competizione Stefano De Grandis commenta la possibilità di vedere Arturo Vidal dal 1′: «Mi sorprende che sia solo Vidal la novità, mi aspettavo una formazione più alternativa visto che c’è il Napoli in campionato. Vidal è un gradino sotto i titolari secondo me, quando entra non fa più la differenza come prima. E’ uno di esperienza e grinta e quindi farlo giocare 90 minuti contro la Roma può essere importante per dargli il ritmo che non ha».

CASO E NON SOLO – De Grandis torna a parlare della sconfitta dell’Inter nel derby analizzando le differenze di gioco tra Simone Inzaghi e Antonio Conte: «Con Lukaku poteva essere un gioco speculativo. Io sono sicuro che con il belga l’Inter avrebbe vinto l’ultimo derby. Il gioco di Inzaghi è più dispendioso, poi c’è il caso e anche un po’ di presunzione perché le due sconfitte in campionato dell’Inter contro Lazio e Milan sono state simili. Una squadra in vantaggio e in dominio che perde la tranquillità quando viene raggiunta perché pensava di aver vinto una partita che invece era ancora in bilico».