Mourinho amico sì, ma solo nel pre e post partita. Durante sarà guerra

L’Inter è pronta ad affrontare la Roma nei quarti di finale di Coppa Italia. Il destino ha messo di fronte i nerazzurri al suo passato più roseo e felice, Jose Mourinho. Il tecnico torna per la prima volta nella San Siro interista ma l'”amico” dovrà essere solo prima e dopo.

AMICO – L’Inter ritrova il suo passato. Jose Mourinho torna a San Siro contro l’Inter per la prima volta dal 2010 quando lasciò i nerazzurri dopo il Triplete completato al Bernabeu. Una ferita che per molti è rimasta aperta ma che di certo non cancella ciò che è stato Mourinho per l’Inter. I nerazzurri però non devono fare l’errore di considerarlo amico. O meglio. E’ un amico, va rispettato, ma solo nel pre e post partita. Durante ahimè è un avversario e Mou vuole il passaggio del turno più di tutti. E farlo in casa dell’Inter gli dà una motivazione in più. Ecco perché l’accoglienza di San Siro dovrà essere calorosa ma poi, per i 90 minuti (o 120, in caso di supplementari), dovranno essere di battaglia vera.