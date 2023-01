Monza-Inter, due errori di Mkhitaryan ma il peggiore è un altro: le pagelle – CdS

L’Inter comincia bene contro il Monza, ma poi si perde strada facendo. Nicolò Barella e Hakan Calhanoglu fuori forma, pesano anche i due errori di Hakan Calhanoglu, ma il peggiore tra i nerazzurri è un altro. Ecco le pagelle secondo il Corriere dello Sport.

LE PAGELLE – L’arbitro Sacchi ci mette del suo, ma l’Inter si complica la vita nel secondo tempo della sfida con il Monza. Di mezzo anche la sfortuna, con il palo colpito da Lautaro Martinez che è uno dei più positivi tra i nerazzurri. Non ha colpe André Onana in occasione del gol di Ciurria, ma non convince sull’autogol di Dumfries: voto 5,5. Milan Skriniar ha da fare con Mota, ma lotta su ogni pallone. Bene anche Alessandro Bastoni, autore dell’assist del gol di Matteo Darmian: voto 6 per entrambi. Denzel Dumfries entra e tradisce Onana, regalando il pareggio al Monza: voto 5. Fuori forma anche Nicolò Barella e Hakan Calhanoglu. Poco brillanti, non al meglio delle condizioni difatti vengono sostituiti per qualche problema fisico: voto 5,5. Commette due errori, invece, Henrikh Mkhitaryan. Perde l’inserimento di Ciurria nel primo tempo e perde il pallone sul gol del pari del Monza: voto 5. Il peggiore in campo però non è lui, bensì Romelu Lukaku. Un disastro secondo il quotidiano romano, non è in buone condizioni fisiche e si vede: voto 4,5. Lautaro Martinez mantiene in piedi tutto, segnando e colpendo anche un palo: voto 6,5.

Fonte: Corriere dello Sport – Claudio Beneforti