Barella e Calhanoglu acciaccati dopo Monza: condizioni tutte da verificare – CdS

Nicolò Barella e Hakan Calhanoglu sono usciti un po’ ammaccati dalla sfida in trasferta contro il Monza. A due giorni dalla sfida di Coppa Italia, condizione da verificare per entrambi i centrocampisti che secondo il Corriere dello Sport potrebbero riposare.

IN COPPA ITALIA – L’Inter oltre il pareggio di Monza, porta a casa anche due condizioni – quelle di Nicolò Barella e Hakan Calhanoglu -, tutte da verificare. I due centrocampisti sono usciti anzitempo dalla gara per alcuni problemi fisici. Secondo il quotidiano romano, per l’italiano non dovrebbe essere niente di grave. Mentre per Calhanoglu dovrebbe trattarsi di un affaticamento. Proprio per questo motivo, logico pensare che Simone Inzaghi non lo rischi martedì in Coppa Italia contro il Parma.

Fonte: Corriere dello Sport – Adriano Ancona