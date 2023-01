VIDEO – Monza-Inter 2-2, Serie A: gol e highlights della partita

Monza-Inter, anticipo della diciassettesima giornata di Serie A 2022-2023, si è concluso con il risultato di 2-2: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata all’U-Power Stadium.



CHE VERGOGNA – Monza-Inter 2-2 nell’anticipo della diciassettesima giornata di Serie A. Un arbitraggio drammatico di Juan Luca Sacchi nega all’Inter una vittoria che ormai era conquistata. Al 10′ il vantaggio: cross da sinistra di Alessandro Bastoni, irrompe sul secondo palo Matteo Darmian e mette dentro. Il Monza reagisce subito, un minuto e su servizio di Matteo Pessina controlla e segna sul palo lontano col sinistro Patrick Ciurria. Per lui si tratta del primo gol in Serie A. Un’oscenità nella costruzione dal basso del Monza regala l’1-2 a Lautaro Martinez, con l’argentino che ruba palla in area a Pablo Marì e segna a porta vuota (22′). A dieci minuti dal termine punizione di Kristjan Asllani, colpo di testa di Francesco Acerbi e gol. Sarebbe tutto buono, ma Sacchi si inventa fallo in attacco di Roberto Gagliardini quando invece Pablo Marì inciampa sul suo compagno di squadra Armando Izzo. Il problema grosso è che fischia prima che il pallone entri, quindi il VAR non può intervenire. Subito dopo palo di Lautaro Martinez, poi al 93′ la sciagura: cross di Ciurria, stacca Luca Caldirola e una folle carambola su Denzel Dumfries vale l’assurdo 2-2. Con Sacchi che ce l’ha sulla coscienza e non poco per come ha indirizzato la partita.

Video con gli highlights di Monza-Inter dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.