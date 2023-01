Monza-Inter 2-2, cinque dati statistici che potresti non sapere

Monza-Inter è una partita dal risultato falsato, visto l’episodio del gol negato ad Acerbi che sarebbe valso l’1-3. E poi è finita 2-2. A livello statistico purtroppo l’oscenità di Sacchi non si può cancellare, quindi ci sono comunque particolarità da segnalare.

DIECI – Le vittorie consecutive che l’Inter avrebbe avuto contro squadre neopromosse se solo l’arbitro Juan Luca Sacchi avesse fatto il suo contro il Monza. Si ferma a nove la striscia di successi con formazioni provenienti dalla Serie B, in questo campionato erano state battute Lecce e Cremonese ad agosto.

QUATTORDICI – I punti persi dall’Inter da posizione di svantaggio, con il Monza prima squadra che rimonta ma senza vincere. Gli altri erano nelle sconfitte contro Lazio (da 0-1 a 3-1), Milan (da 0-1 a 3-2), Udinese (da 0-1 a 3-1) e Roma (da 1-0 a 1-2).

DICIASSETTE – I gol di Lautaro Martinez alle squadre neopromosse, una tendenza confermata anche ieri in Monza-Inter. Nel 2018-2019 aveva colpito il Frosinone e il Parma, nel 2019-2020 il Brescia, nel 2020-2021 il Benevento (all’andata e al ritorno) e il Crotone (tripletta), nel 2021-2022 il Venezia, la Salernitana (all’andata e tripletta al ritorno) e l’Empoli (doppietta). In questa stagione invece aveva già fatto centro con la Cremonese.

VENTI – I gol subiti dall’Inter nelle nove partite in trasferta fin qui in Serie A. È un primato negativo condiviso con il Bologna, che peraltro ha questo passivo per il 6-1 del Meazza. La porta inviolata fuori casa in campionato non c’è dal 3 aprile, 0-1 alla Juventus, in stagione sempre almeno due gol presi tranne che contro Lecce e Sassuolo (uno).

VENTISEI – Le giornate dopo cui l’Inter ha di nuovo pareggiato. Prima del 2-2 col Monza un segno X non usciva dall’1-1 in casa contro la Fiorentina del 19 marzo. Poi diciannove vittorie e sei pareggi prima dello scandalo di Sacchi in Monza-Inter.