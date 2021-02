Milan, turnover massiccio: occasione per alcuni in vista del derby – Sky

Milan, turnover massiccio: occasione per alcuni in vista...

Stefano Pioli Milan

Peppe Di Stefano, inviato di “Sky Sport” a Belgrado, ha fatto il punto sulle scelte di Stefano Pioli nella partita di Europa League di questa sera contro la Stella Rossa. Un massiccio turnover, ma che può dire molto in vista del derby contro l’Inter di domenica.

OCCASIONE – Stella Rossa-Milan di questa sera vedrà ben sette giocatori “nuovi”, con i titolarissimi in panchina. Tutto normale, in vista del derby contro l’Inter in programma domenica alle 15. Secondo l’inviato Peppe Di Stefano, in ogni caso questa può essere una grande occasione che Stefano Pioli vuole dare ad alcuni “panchinari”: «Nonostante Pioli abbia cambiato sette undicesimi della sua formazione tipo, alcuni titolari di questa sera si giocano una maglia da titolari nei derby. C’è una novità: prima partita dal primo minuto per Mario Mandzukic da quando è arrivato al Milan».