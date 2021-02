Bergomi: Â«Milan doppio impegno? Meglio stare in Europa che fuoriÂ»

Bergomi: «Milan doppio impegno? Meglio stare in Europa che fuori»

Giuseppe Bergomi

Beppe Bergomi, ex storico difensore dell’Inter e attuale opinionista e telecronista per “Sky Sport”, ha parlato del doppio impegno del Milan tra l’Europa League e il derby di domenica contro i nerazzurri.

MEGLIO DENTRO CHE FUORI – Queste le parole di Beppe Bergomi riguardo ai discorsi sul doppio impegno ravvicinato per il Milan, tra la sfida di questa sera in Europa League contro la Stella Rossa e il derby di domenica pomeriggio contro l’Inter: «Il Milan non può scegliere tra il derby e l’Europa, perché ha una rosa molto lunga. Possono fare tante scelte. È meglio stare in Europa o stare fuori? Io penso sempre sia meglio star dentro, perché può dare la carica per vincere la prossima partita. E chi è fuori? Solamente l’Inter. Ma dieci anni fa l’Inter ha vinto tutto, quindi è meglio star dentro in Europa. I rossoneri sono una squadra davvero forte».