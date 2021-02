Stella Rossa-Milan, Pioli fa turnover in vista dell’Inter: sei i cambi

Condividi questo articolo

Pioli Milan

Stella Rossa-Milan è l’andata dei sedicesimi di finale di Europa League. Pioli, tecnico dei rossoneri, effettua un ampio turnover in vista del derby contro l’Inter in programma domenica alle ore 15:00

TURNOVER – Il Milan, alle 18:55, scenderà in campo contro la Stella Rossa per l’andata dei sedicesimi di finale di Europa League. Stefano Pioli, per il match europeo, opta per un massiccio turnover, in vista del derby di campionato con l’Inter in programma domenica. Sono cinque, infatti, i titolari schierati dal tecnico rossonero. Di seguito le scelte ufficiali

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma, Kalulu, Tomori, Romagnoli, Hernandez; Meité, Bennacer; Castillejo, Krunic, Rebic; Mandzukic.

A disposizione: Tătărușanu, A. Donnarumma, Dalot, Gabbia, Calabria, Kjaer, Tonali, Çalhanoğlu, Saelemaekers, Kessié, Ibrahimović, Leão.

Allenatore: Stefano Pioli