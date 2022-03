Milan-Inter: la probabile formazione e le scelte di Inzaghi nel Derby di Milano di Coppa Italia

Milan-Inter è in programma oggi a partire dalle ore 21:00. Partita valida per l’andata delle Semifinali di Coppa Italia. Nel primo Derby di Milano di coppa sarà fondamentale non complicarsi la vita in vista del ritorno, decisivo per l’accesso in finale. Scopriamo la probabile formazione dell’Inter di Inzaghi per Milan-Inter

INDISPONIBILI – Salvo soprese, rosa nerazzurra per la prima volta al completo in questa stagione. A restare fuori dovrebbe essere il solo Aleksandar Kolarov, ormai ai margini della squadra che scende in campo. Ovviamente l’eccezione resta sempre Gabriel Brazao (vedi aggiornamento), ma solo perché la sua cessione non è ancora stata ufficializzata.

Non è stata diramata la lista dei convocati

MODULO – Il 3-5-2 tradizionale dell’Inter di Simone Inzaghi è messo a rischio dall’ipotesi trequartista e quindi 3-4-1-2, ma al momento la prima opzione è quella più plausibile.

Probabile formazione Inter: le ultime novità reparto per reparto

DIFESA – In porta il capitano Samir Handanovic tra i pali. Al centro Stefan de Vrij con Milan Skriniar terzo destro e Alessandro Bastoni terzo sinistro.

CENTROCAMPO – Sulle fasce Denzel Dumfries è favorito sull’ex Matteo Darmian a destra con Ivan Perisic a sinistra. Davanti alla difesa Marcelo Brozovic con Nicolò Barella alla sua destra e l’ex Hakan Calhanoglu mezzala sinistra (o eventualmente trequartista).

ATTACCO – In avanti si torna alle origini con Edin Dzeko ad affiancare Lautaro Martinez, entrambi alla ricerca di un gol che manca ormai da troppo tempo.

INTER (3-5-2): 1 Handanovic (C); 37 Skriniar, 6 de Vrij, 95 A. Bastoni; 2 Dumfries, 23 Barella, 77 Brozovic, 20 Calhanoglu, 14 Perisic; 9 Dzeko, 10 Lautaro Martinez.

A disposizione: 97 A. Radu; 5 Gagliardini, 7 A. Sanchez, 8 Vecino, 13 A. Ranocchia, 18 Gosens, 19 J. Correa, 22 Vidal, 32 F. Dimarco, 33 D’Ambrosio, 36 Darmian, 88 Caicedo.

Allenatore: Simone Inzaghi

La probabile formazione del Milan di Pioli

AVVERSARI – Ancora alcuni dubbi di formazione per i “padroni di casa”. Clicca qui per scoprire le ultime anche sulla formazione del Milan dell’ex Stefano Pioli, che affronterà l’Inter a San Siro nei primi 90′ di questa doppia sfida. In attesa delle formazioni ufficiali di Milan-Inter di Coppa Italia, segui tutti gli aggiornamenti su Inter-News.it, sito e app (clicca qui per scaricarla gratuitamente).