Torino-Inter, definita vendita dei biglietti per il settore ospiti: le informazioni

Torino-Inter da ieri ha una data (vedi calendario): si giocherà domenica 13 marzo alle ore 20.45. La società granata ha comunicato le informazioni sulla vendita per i biglietti, incluso il settore ospiti.

NUOVO APPUNTAMENTO – Dopo il derby col Milan di stasera, la partita di venerdì con la Salernitana al Meazza e il ritorno di Champions League a Liverpool l’Inter sarà attesa da un’altra trasferta: col Torino. Per la sfida valida per la ventinovesima giornata di Serie A da venerdì prossimo sarà aperta la vendita libera dei biglietti, incluso il settore ospiti. Queste le informazioni fornite dai granata sul suo sito: “Tagliandi in vendita a 25 euro (10 euro per gli Under-16) dalle 19 di venerdì 4 marzo alle 19 di sabato 12 marzo. Vendita esclusiva ai soli possessori di Fidelity Card dell’FC Internazionale Milano”. Per Torino-Inter, a oggi, previsto il 75% della capienza, obbligatorio Super Green Pass e uso della mascherina FFP2.