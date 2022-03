Milan-Inter: le probabili formazioni del Derby di Milano di Coppa Italia (andata)

Milan-Inter è in programma oggi ed è già tempo di probabili formazioni. Non si conoscono ancora i convocati di Pioli né di Inzaghi per il Derby di Milano. Le due squadre oggi a partire dalle ore 21:00 si affronteranno a Milano – presso lo Stadio “Giuseppe Meazza” in San Siro – per la partita di andata delle Semifinali di Coppa Italia. Ecco le probabili formazioni di Milan-Inter in Coppa Italia

MILAN (4-2-3-1): 16 Maignan; 25 Florenzi, 23 Tomori, 13 A. Romagnoli (C), 19 Theo Hernandez; 4 Bennacer, 79 Kessié; 30 Messias, 33 Krunic, 17 Rafael Leao; 9 Giroud.

A disposizione: 1 Tatarusanu, 83 Mirante; 2 Calabria, 5 Ballo-Touré, 7 Castillejo, 10 Brahim Diaz, 12 Rebic, 20 Kalulu, 27 D. Maldini, 41 Bakayoko, 46 Gabbia, 56 Saelemaekers.

Allenatore: Stefano Pioli

Diffidato: Saelemaekers.

Squalificato: 8 Tonali.

Indisponibili: 11 Ibrahimovic, 22 Lazetic, 24 Kjaer.

Ultime notizie: Stesso dubbio a destra per Pioli, che ragiona sulla coppia Florenzi-Messias ma non perde di vista Calabria-Saelemaekers. Sulla trequarti Krunic è in vantaggio su Brahim Diaz per ottimizzare il lavoro tattico fallito da Kessié nell’ultima stracittadina.

Milan-Inter, probabili formazioni: le ultime sulle scelte di Inzaghi

INTER (3-5-2): 1 Handanovic (C); 37 Skriniar, 6 de Vrij, 95 A. Bastoni; 2 Dumfries, 23 Barella, 77 Brozovic, 20 Calhanoglu, 14 Perisic; 9 Dzeko, 10 Lautaro Martinez.

A disposizione: 97 A. Radu; 5 Gagliardini, 7 A. Sanchez, 8 Vecino, 13 A. Ranocchia, 18 Gosens, 19 J. Correa, 22 Vidal, 32 F. Dimarco, 33 D’Ambrosio, 36 Darmian, 88 Caicedo.

Allenatore: Simone Inzaghi

Diffidato: Vecino.

Squalificati: –

Indisponibili: Brazao; 11 Kolarov.

Ultime notizie: Oltre al dubbio tattico sull’utilizzo o meno del trequartista, attraverso l’avanzamento di Calhanoglu rispetto alla linea mediana, Inzaghi deve solo decidere se aggredire il Milan sul suo lato forte – quello sinistro – schierando Dumfries oppure coprirsi meglio con Darmian, anche se l’olandese al momento è favorito.

Ulteriori aggiornamenti sulle probabili formazioni di Milan-Inter in Coppa Italia verranno date nelle prossime ore. Segui Inter-News.it su tutti i canali – sito, app e social (vedi tutti i collegamenti) – per restare sempre aggiornato.