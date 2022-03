Milan-Inter anche con Correa! Per Inzaghi doppio recupero per il derby

In Milan-Inter è previsto anche il ritorno di Correa a disposizione di Inzaghi. Rispetto alle notizie degli ultimi giorni l’argentino va verso la presenza quantomeno in panchina per il derby. Lo annuncia Inter TV.

IN ATTESA – Poco meno di tre ore e si conosceranno le formazioni ufficiali di Milan-Inter, ma da Inter TV arriva un’anticipazione: in distinta ci sarà Joaquin Correa. L’argentino è fuori dall’ottavo di Coppa Italia contro l’Empoli, per un intervento di Simone Romagnoli piuttosto fortuito. Oggi Correa andrà in panchina, assieme all’altro recuperato Robin Gosens che ieri ha annunciato la sua prima convocazione (vedi articolo). Il tedesco è atteso dall’esordio, non gioca dall’ultimo mercoledì di settembre in Champions League con l’Atalanta. Simone Inzaghi ha così tutto il gruppo a disposizione. Per Correa, in ogni caso, probabile la prudenza e un ritorno a pieno regime venerdì contro la Salernitana, visto che è assente da quaranta giorni (19 gennaio).