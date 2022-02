Milan-Inter, ballottaggio Saelemaekers-Messias: Pioli decide! La strategia

Milan-Inter è la sfida che andrà in scena domani a San Siro alle ore 21.00, valevole per l’andata delle semifinali di Coppa Italia. A differenza di quanto riportato nel precedente aggiornamento (vedi articolo), Saelemaekers supera Messias. Baiocchini – intervenuto nel corso del pomeriggio di Sky Sport 24 -, spiega perché

PRUDENZA – Milan-Inter, andata delle semifinali di Coppa Italia, è una partita sentita e importante per entrambe le formazioni. Secondo Manuele Baiocchini, Stefano Pioli potrebbe preferire inizialmente un undici prudente: «A differenza di quanto detto in precedenza, il ballottaggio tra Alexis Saelemaekers e Junior Messias potrebbe vincerlo il belga perché Pioli vuole un Milan inizialmente più difensivo per poi giocarsi i cambi nel secondo tempo. Ci saranno molti tifosi allo stadio, è stato sfondato il numero di 50mila spettatori e si attende quasi il tutto esaurito».