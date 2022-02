Vaciago: «Inter e Milan crisi non eterna, ma Inzaghi avrà settimana cruciale»

L’Inter e il Milan domani si affronteranno in un derby di Coppa Italia che dirà molto anche in chiave campionato. Vaciago, giornalista di Tuttosport, a Sportitalia valuta come la squadra di Inzaghi dovrà provare a rilanciarsi.

PERIODO PASSEGGERO – Guido Vaciago parla delle due milanesi alla vigilia del derby di Coppa Italia: «La crisi di Inter e Milan non può essere eterna. Prima o poi il momento duro e difficile dal punto di vista atletico lo superi, non credo che possa l’Inter andare in questo modo da qui alla fine della stagione. Io credo che bisognerà capire quanto potrà durare il momento difficile. Bisogna vedere cosa succede a Liverpool, dove non credo che l’Inter abbia speranze di qualificazione. Però quella partita la deve giocare e non può rinunciare. Potrebbe avere dei contraccolpi psicologici, richiedere un contributo in termine di fatica, poi ritorna e trova il Torino che è una squadra che corre e gioca uomo su uomo, facendo una partita fisica. Quella settimana è cruciale per Simone Inzaghi: c’è di meglio di Liverpool e Torino per una squadra che deve tirare il fiato e ritrovare brillantezza fisica».