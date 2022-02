Sconcerti: «Inter grande rosa? Solo uno slogan! Favorita per altro motivo»

L’Inter è scivolata al terzo posto in classifica dopo la vittoria del Napoli sulla Lazio che lo proietta in vetta accanto al Milan. Mario Sconcerti – intervenuto nel corso di Maracanà, trasmissione in onda su TMW Radio -, analizza le tre pretendenti allo scudetto con una considerazione sulla rosa nerazzurra

FALSA NARRAZIONE – L’Inter, il Milan e il Napoli sono le tre principali pretendenti allo scudetto. Secondo Mario Sconcerti, sulla rosa nerazzurra ci sono false convinzioni: «Ormai siamo a undici partite dalla fine, queste tre che ci sono arrivano, inutile chiedersi chi sia il favorito. Per regolarità vedo il Napoli, per forza di squadra, non di rosa, vedo l’Inter perché che abbia una grande rosa è solo uno slogan secondo me. Il Milan lo vedo più da partita che da campionato, ha buttato via per strada tanti punti e anche adesso ha fatto quattro pareggi e una sconfitta nelle ultime 7 partite. Quindi, al di là delle proteste legittime verso l’arbitro, un problema tecnico c’è».