Serie A, calendario 29ª-30ª giornata: date e orari, Inter con Torino e Fiorentina

La Lega Serie A ha appena ufficializzato le date e gli orari per le due giornate di marzo prima della sosta per le nazionali. Confermato, al momento, il trentesimo turno in calendario dal 18 al 20 marzo. L’Inter giocherà contro Torino e Fiorentina.

SERIE A – CALENDARIO 29ª GIORNATA

Salernitana-Sassuolo sabato 12 marzo ore 15

Spezia-Cagliari sabato 12 marzo ore 15

Sampdoria-Juventus sabato 12 marzo ore 18

Milan-Empoli sabato 12 marzo ore 20.45

Fiorentina-Bologna domenica 13 marzo ore 12.30

Verona-Napoli domenica 13 marzo ore 15

Atalanta-Genoa domenica 13 marzo ore 18

Udinese-Roma domenica 13 marzo ore 18

Torino-Inter domenica 13 marzo ore 20.45

Lazio-Venezia lunedì 14 marzo ore 20.45

SERIE A – CALENDARIO 30ª GIORNATA

Sassuolo-Spezia venerdì 18 marzo ore 18.45

Genoa-Torino venerdì 18 marzo ore 21

Napoli-Udinese sabato 19 marzo ore 15

Inter-Fiorentina sabato 19 marzo ore 18

Cagliari-Milan sabato 19 marzo ore 20.45

Venezia-Sampdoria domenica 20 marzo ore 12.30

Empoli-Verona domenica 20 marzo ore 15

Juventus-Salernitana domenica 20 marzo ore 15

Roma-Lazio domenica 20 marzo ore 18

Bologna-Atalanta domenica 20 marzo ore 20.45