Milan-Inter, per Pioli come una finale! Una sorpresa e un ballottaggio

Milan-Inter è la semifinale di andata di Coppa Italia che andrà in scena domani alle 21.00 a San Siro. Mentre Inzaghi ha finalmente il gruppo al completo (vedi articolo), Pioli dovrà fare a meno di Tonali in mezzo al campo e probabilmente anche di Ibrahimovic. Manuele Baiocchini. intervenuto nel corso del pomeriggio di Sky Sport 24, fa il punto sulle scelte del tecnico rossonero

MOSSA A SORPRESA – Milan-Inter è l’atteso primo atto delle semifinali di Coppa Italia che andrà in scena domani a San Siro. Secondo quanto rivelato da Manuele Baiocchini, Stefano Pioli pensa a una mossa a sorpresa: «Non ci sarà turnover perché Pioli se la gioca come una finale anche se è l’andata di una semifinale. Questa è una partita che conta tanto per il Milan, che punta a indirizzare bene la qualificazione, a non prendere gol ed a farne il più possibile. Manca Tonali, squalificato, e dunque in mezzo al campo ci sarà la coppia Kessié-Bennacer. Difesa classifica con Calabria da una parte ed Hernandez dall’altra più Tomori e Romagnoli al centro. Sulla trequarti la mossa a sorpresa potrebbe essere Krunic con Messias da una parte, favorito su Saelemaekers, Leao dall’altra e Giroud centravanti».