Milan-Inter, gruppo al completo per Inzaghi! Scelte fatte ma c’è un dubbio

Milan-Inter è la sfida in programma domani alle ore 21.00, valevole per la semifinale di andata di Coppa Italia. Inzaghi per la prima volta dopo tanto tempo ha tutto il gruppo a disposizione con ottime notizie da Gosens e Correa. Secondo le ultime notizie di Paventi, intervenuto nel corso del pomeriggio di Sky Sport 24, il tecnico ha un solo dubbio

CONFERME – Milan-Inter è la sfida che andrà in scena domani alle ore 21.00, valevole per l’andata delle semifinali di Coppa Italia. Secondo Andrea Paventi, Simone Inzaghi ha un solo dubbio: «Gruppo al completo per Inzaghi, Joaquin Correa verrà convocato così come Robin Gosens. Dal 1′ giocherà Ivan Perisic però il tedesco è un’arma importante. Non cambierà quasi nulla della formazione con il tecnico interista che conferma in blocco il suo undici titolare. L’unico piccolo dubbio è a destra, con Denzel Dumfries favorito su Matteo Darmian. Lautaro Martinez in campo dal 1′, altra chance importante per lui».