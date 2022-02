Sala: «Stadio Inter e Milan a Sesto? Tempi lunghi. Mantengo consenso»

Sala, sindaco di Milano, ha parlato in occasione della cerimonia per l’inaugurazione dell’anno accademico della IULM. In relazione alla vicenda stadio, dopo le discussioni proseguite anche in questi giorni, conferma l’intenzione ma fa una domanda a Inter e Milan.

DIALOGO APERTO – Giuseppe Sala, dopo essersi espresso negli scorsi giorni (vedi articolo), risponde di nuovo a Inter e Milan sullo stadio: «Il problema vero è che qui il ruolo del Comune non potrebbe essere diverso da quello che è. Dovevamo fare una cosa, che era dichiarare la pubblica utilità, e l’abbiamo fatto. Ora c’è l’ipotesi di un dibattito pubblico, che non allungherebbe i tempi anche perché in ogni caso i ricorsi al TAR prenderebbero del tempo. La cosa buffa è che il dialogo dovrebbe avvenire fra le squadre e i comitati che si stanno opponendo. Io avevo indicato come ipotesi di luogo d’incontro una commissione consiliare, poi capisco le squadre che hanno giustamente fretta. Dalle squadre mi dicono che è due anni che stiamo discutendo, ma noi siamo partiti da un principio: non volevamo concedere più volumetrie rispetto al piano. Solo quando hanno accettato quest’ipotesi ci siamo mossi».

VIA DA MILANO? – Sala discute le alternative: «Dicono che la vera ipotesi è Sesto San Giovanni. Qualunque ipotesi deve passare al vaglio di temi importanti: molto spesso terreni così grandi necessitano di una bonifica, poi va fatto un piano di mobilità per garantire di poter fare un nuovo stadio. I tempi sarebbero lunghi. Detto ciò vado avanti per la mia strada, se c’è da fare il dibattito pubblico OK ma il mio consenso allo stadio resta. Il mio messaggio è che l’idea non cambia, ma devo far rispettare le regole. Se qualcuno ha contrarietà alle squadre lo dica a loro, non a me. Quanto perderebbe Milano senza lo stadio di Inter e Milan? Sarebbe un problema per gli albergatori, per l’attività turistica della società. Spesso chi va a vedere la partita passa del tempo in città, poi se lo stadio fosse altrove i turisti verrebbero uguale. Ma non sarebbe bello».