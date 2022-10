Massimi arbitro di Inter-Sampdoria: oggi esordio assoluto

Massimi sarà l’arbitro di Inter-Sampdoria, partita della dodicesima giornata di Serie A 2022-2023 in programma alle ore 20.45. Questa la scheda del direttore di gara della sezione di Termoli, ufficializzato nella designazione arbitrale di mercoledì per il match del Meazza.



NIENTE PRECEDENTI – Inter-Sampdoria sarà la prima partita per Luca Massimi come arbitro dei nerazzurri. In questa stagione ha diretto quattro partite di Serie A: Lazio-Bologna il 14 agosto, Roma-Cremonese il 22 agosto, Napoli-Torino l’1 ottobre e Lecce-Fiorentina il 17 ottobre. Poi una di Serie B (Reggina-Palermo il 3 settembre) e curiosamente una del campionato di Cipro (Anorthosis-Apollon Limassol il 10 ottobre). Con l’Inter Massimi ha precedenti con la Primavera, tre vittorie e un pareggio fra il 2014 e il 2018. Il punto più alto lo ha toccato dalle semifinali della Viareggio Cup contro il Parma, 2-0 il 26 marzo 2018.