Merlo: «Con Inter Women una partita su tutte. Spinta dalla determinazione»

Merlo è fra le convocate di Guarino per Inter-Roma di Serie A Femminile, lo scontro diretto di alta classifica delle ragazze in programma alle 14.30 a Sesto San Giovanni (vedi articolo). La calciatrice ha parlato nel Matchday Programme di Inter-Sampdoria (qui l’integrale).

IL CALCIO NEL DESTINO – Beatrice Merlo, difensore di Inter Women, spiega come ha cominciato a giocare: «La mia passione per il calcio è nata grazie a mio fratello Mattia, lo seguivo ovunque e non ci staccavamo mai dalla palla. La mia famiglia è stata determinante, mia mamma ha sempre fatto di tutto pur di venire a vedermi e mio papà ha sempre creduto in me. Pretendo tanto da me stessa ma la determinazione mi ha spinto sempre un gradino oltre. La partita più emozionante? È stata quella contro l’Arezzo, una vittoria per 6-0 che ci ha permesso di qualificarci in Serie A, una sfida aperta da un mio gol».

Fonte: Matchday Programme Inter-Sampdoria