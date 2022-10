D’Ambrosio: «Ecco come ho fatto il salvataggio con l’Empoli! Legato all’Inter»

D’Ambrosio è il protagonista del Matchday Programme di Inter-Sampdoria di stasera. Il difensore di Caivano si racconta a livello di carriera, facendo sapere alcune delle sue preferenze. Qui il programma integrale.

LE CITTÀ PREFERITE – Danilo D’Ambrosio indica tre posti dove gli è piaciuto vivere: «Milano, Torino e Napoli sono le tappe più importanti della mia carriera e della mia vita. Sono nato a Napoli, lì ci sono la gran parte dei miei affetti, a Torino ho cominciato il mio cammino a livello professionistico, mentre a Milano mi lega una storia importante all’Inter. Qui ho la mia famiglia, sono nati i miei figli, ho aperto un’attività, è il mio presente e il mio futuro».

GLI IDOLI – D’Ambrosio è cresciuto con due modelli: «Da bambino, a sei-sette anni, ricordo che nei palazzi dove abitavamo c’era un campo in asfalto che si trasformava all’occorrenza in un campo da calcio, da tennis o pallavolo. Lì, in quei venti metri, ho trascorso la mia infanzia tutti i pomeriggi. L’idolo? Ronaldo il Fenomeno, faceva delle cose che prima non avevo mai visto, poi se vado ancora più indietro dico Diego Armando Maradona. Ho coltivato la mia passione passo dopo passo, oggi faccio il lavoro che ho sempre sognato».

IL MIRACOLO – D’Ambrosio ricorda un momento particolare, all’ultimo minuto dell’ultima giornata 2018-2019: «Dei salvataggi sono valsi dei gol. I due più eclatanti sono stati quello nel derby e quello contro l’Empoli. Come ho fatto? Ricordo le sensazioni nella partita contro l’Empoli, la speranza era quella di mandare via il pallone dalla linea di porta e salvare il risultato, nel mio gesto c’era tanta speranza e una voglia matta di aiutare la mia squadra».

