Lukaku e Lautaro Martinez sintonia unica: coppia letale da oltre 100 gol – CdS

Lukaku e Lautaro Martinez, come riportato dal Corriere dello Sport, saranno regolarmente in campo anche contro la Lazio. Di nuovo insieme, la coppia da oltre 100 gol realizzati sono pronti oggi a scendere in campo.

COPPIA LETALE – Finora Simone Inzaghi non li ha mai separati, anzi, ha sempre cominciato con loro dall’inizio e sarà così anche oggi in Lazio-Inter. Romelu Lukaku e Lautaro Martinez a distanza di un anno, non hanno perso l’abitudine di fare gol. Il belga ha cominciato subito, contro il Lecce. Lautaro ha proseguito con lo Spezia, peraltro su assist proprio del compagno di reparto. Una coppia – al momento -, da 106 gol all’Inter, capace anche di fare assist: già dieci gli assist realizzati a vicenda, sette da parte di Lukaku per l’argentino. In campo si cercano e si trovano con grande facilità. Al momento non sono ancora al top della forma, dato che siamo solo ad agosto, però i motori cominciano a carburare, e loro non hanno perso l’abitudine di fare gol.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno