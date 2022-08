Inter, obiettivo limitare Milinkovic-Savic: ecco l’idea tattica di Inzaghi – TS

L’Inter questa sera sfida la Lazio, nel primo big match stagionale per i nerazzurri. Sarà importante limitare Milinkovic-Savic, uno dei principali pericoli negli 11 dei padroni di casa. L’idea di Inzaghi

PIANO – L’Inter questa sera sfiderà la Lazio, in uno Stadio Olimpico vestito a festa. Una delle chiavi del match per i nerazzurri sarà limitare lo strapotere fisico e tecnico di Milinkovic-Savic, una delle principali armi a disposizione di Maurizio Sarri. Secondo Tuttosport, lnzaghi per limitare il centrocampista serbo starebbe pensando a lanciare Roberto Gagliardini dal 1′. La scelta del centrocampista italiano, che prenderebbe il posto di Chalanoglu, non sarebbe una novità: già nella doppia sfida dello scorso anno Gagliardini, contro la Lazio, aveva trovato una maglia da titolare.

Fonte: Tuttosport – Alessia Scurati