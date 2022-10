Inter-Roma si gioca per l’ottava giornata di Serie A 2022-2023: segui LIVE su Inter-News.it tutte le principali notizie in vista della partita. Il calcio d’inizio è previsto allo stadio Giuseppe Meazza di Milano alle ore 18. Di seguito in diretta tutti gli aggiornamenti pre e post-partita.

Inter-Roma LIVE oggi: in diretta tutti gli aggiornamenti in vista della partita 1 Ottobre 2022 - 8:00 Inter-Roma si gioca per l’ottava giornata di Serie A 2022-2023: segui LIVE su Inter-News.it tutte le principali notizie in vista della partita. Il calcio d’inizio è previsto allo stadio Giuseppe Meazza di Milano alle ore ... Leggi tutto

Inter-Roma, sold out a San Siro e aria di tregua della Curva Nord dopo il confronto – CdS 1 Ottobre 2022 - 7:41 Inter-Roma con San Siro ancora una volta tutto esaurito. Secondo il Corriere dello Sport, respira aria di tregua anche per quanto riguarda la Curva Nord, che ieri ha incontrato Simone Inzaghi e la sua squadra. CONTESTAZIONE ... Leggi tutto

Inter, Brozovic ne avrà ancora per tanto tempo. Asllani, è il tuo momento! – CdS 1 Ottobre 2022 - 7:27 Finalmente Kristjan Asllani, che fin qui si era visto poco, adesso ha l’occasione per dimostrare tutto il suo valore. Come ribadito questa mattina dal Corriere dello Sport, Marcelo Brozovic ne avrà ancora per tanto tempo. OCCASIONE ... Leggi tutto

Serie A 2022-2023, 8ª giornata: i calciatori diffidati e squalificati 1 Ottobre 2022 - 7:23 L’ottava giornata di Serie A vede il primo giocatore che esce dalla lista dei diffidati ed entra in quella degli squalificati: è Brozovic, già cinque ammonizioni in campionato. Non ci sarebbe comunque stato in Inter-Roma, ... Leggi tutto

Serie A, 8ª giornata: diretta TV e streaming partite DAZN-Sky Sport 1 Ottobre 2022 - 7:11 Riecco la Serie A dopo due settimane di sosta per le nazionali, l’unica prima dello stop per i Mondiali. Si riparte alle 15 con Napoli-Torino, anche se il piatto forte degli anticipi è ovviamente Inter-Roma. SERIE ... Leggi tutto

Inter-Roma, big match verità: o ci si rialza subito o sono guai 1 Ottobre 2022 - 7:01 Inter-Roma è la partita con cui si riparte dopo due settimane di sosta per le nazionali, e adesso non ci si fermerà più fino ai Mondiali. I bonus sono finiti: alle 18 l’imperativo categorico è ... Leggi tutto

Inter-Roma, Mourinho pensa a Dybala dal 1′! Una sorpresa sulla destra – Sky 1 Ottobre 2022 - 0:52 Inter-Roma è la sfida in programma sabato alle 18 a San Siro, valevole per l’ottava giornata di Serie A (QUI le ultime sui nerazzurri). Mourinho porta Dybala a Milano e secondo Sky Sport potrebbe anche ... Leggi tutto

Inter-Roma, de Vrij scavalca Acerbi! Un favorito sulla corsia sinistra – Sky 30 Settembre 2022 - 23:39 Inter-Roma è la sfida in programma sabato alle ore 18.00 a San Siro, valevole per l’ottava giornata di Serie A (QUI le dichiarazioni di Inzaghi in conferenza stampa). Secondo le ultime di Sky Sport, Inzaghi ... Leggi tutto

Inter-Roma, Acerbi non più sicuro! Altro ballottaggio a centrocampo – Sky 30 Settembre 2022 - 20:26 A poco meno di ventiquattro ore dalla sfida di San Siro tra Inter e Roma, secondo quanto riportato da Sky Sport, Simone Inzaghi ha ancora qualche dubbio da sciogliere, in particolare uno a centrocampo e ... Leggi tutto