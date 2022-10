Paventi: «Inter vuole svoltare! Ritrovare feeling col pubblico di San Siro»

Andrea Paventi il momento dell’Inter, a poche ore dalla sfida di San Siro contro la Roma. Ecco le sue parole in collegamento su Sky Sport

SUGGESTIVA – Andrea Paventi presenta Inter-Roma: «Una sfida suggestiva, bella per quello che riguarda il confronto fra due squadre che devono provare a svoltare. L’Inter ancora di più, in casa arriva da 7 vittorie consecutive in casa. La squadra ha bisogno di ritrovare il feeling col pubblico. Servono i punti e proverà a trovarli Simone Inzaghi che punta su una coppia d’attacco rodata: Dzeko-Lautaro Martinez».