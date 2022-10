Nosotti: «Inter-Roma, difficoltà in comune. Quanto manca Lukaku»

Nella sua analisi in vista di Inter-Roma delle ore 18, l’inviato e giornalista di Sky Sport Marco Nosotti si è soffermato in particolare su una difficoltà che condividono le due squadre. Per i nerazzurri, anche a causa della pesante assenza di Romelu Lukaku.

DIFFICOLTÀ CONDIVISA – In una aspetto Inter e Roma, che questo pomeriggio alle 18 si affronteranno sul terreno di San Siro, condividono una difficoltà. A parlarne è stato il giornalista Marco Nosotti, in questi termini: «Sono due delle tre squadre che creano di più e concludono meno rispetto alle occasioni. Credo che ora all’Inter manchi Lukaku anche per dare un’alternativa al gioco. La Roma invece deve essere un po’ più precisa nelle conclusioni. Sono due squadre che organizzano lo spazio per attaccarlo con gli uomini adatti e manca qualcosina in quello. Anche perché, per esempio, tu hai preso Lukaku e non lo hai praticamente mai avuto».