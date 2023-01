Lautaro Martinez salva l’Inter: dominio con la Cremonese ma che rischio – CdS

L’Inter incassa tre punti d’oro contro la Cremonese ma rischia anche dominando, non riuscendo a tenere la rete inviolata con il gol a sorpresa (ancora) di Okereke. Lautaro Martinez però salva ancora i nerazzurri. Il racconto della partita secondo il Corriere dello Sport.

DOPPIA CIFRA – Lautaro Martinez dopo la breve “pausa” con l’Empoli, è tornato subito a segnare contro la Cremonese. È lui adesso il simbolo dell’Inter, ben sostenuto dal compagno di reparto Edin Dzeko. La squadra allenata da Simone Inzaghi vince la partita (non con poche difficoltà), posizionandosi momentaneamente secondi in classifica per una notte. I nerazzurri aggrediscono sin da subito la Cremonese con un gioco ben studiato, mostrando una superiorità subito evidente. Ma il gol a sorpresa di Okereke scombina inizialmente i piani della squadra. Nei primi 10’, infatti, l’Inter aveva messo le tende nella trequarti grigiorossa, collezionando però soltanto angoli. Per reagire l’Inter si è affidata al gioco, tessendo le sue trame, costruendo sempre la sua manovra attraverso l’ampiezza. Sono state ben 30 le conclusioni complessive, addirittura 22 quelle dentro l’area, ma troppo pochi i due gol realizzati.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno