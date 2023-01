Inter, discorsi molti avanzati con il dopo-Skriniar? Djalò o un ‘Mister X’ – CdS

L’Inter pensa al futuro e lavora per sostituire Milan Skriniar, anche in caso di cessione già a gennaio (meno probabile). Secondo il Corriere dello Sport, Tiago Djalò è il preferito al momento, ma possibile che ci siano discorsi già avanzati anche con un possibile “Mister X”.

DOPO SKRINIAR – Per cautelarsi, l’Inter si è già mossa per individuare un’alternativa a Milan Skriniar, adesso o a giugno. Ed è probabile che almeno su un profilo i discorsi siano molto avanzati. Il preferito è Tiago Djalò del Lille, ma è complicato immaginare un suo trasferimento a gennaio. Ci sarebbe stato un sondaggio anche per Lindelof, ma il Manchester United prende in considerazione solo una cessione a titolo definitivo. Insomma, il candidato forte, probabilmente, è un Mister X.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno