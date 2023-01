Cremonese-Inter 1-2, cinque dati statistici che potresti non sapere

Cremonese-Inter ha aperto il girone di ritorno in Serie A con un 1-2 fondamentale per proseguire nella corsa soprattutto Champions League. Numeri statistici positivi su Lautaro Martinez, meno sulla difesa.

TRE – Le vittorie in rimonta in questa Serie A per l’Inter, che ha ribaltato l’iniziale vantaggio della Cremonese firmato David Okereke. Le altre erano state le ultime due prima della sosta, da 0-1 a 6-1 contro il Bologna il 9 novembre e da 1-0 a 2-3 contro l’Atalanta quattro giorni più tardi. Contando tutte le competizioni c’è da aggiungere il ribaltone col Parma in Coppa Italia, da 0-1 a 2-1 ai tempi supplementari lo scorso 10 gennaio.

QUATTRO – Le stagioni su cinque giocate in Serie A dove Lautaro Martinez arriva in doppia cifra. L’argentino è l’unico che c’è riuscito per quattro anni di fila: quattordici nel 2019-2020, diciassette nel 2020-2021, ventuno nel 2021-2022 e il parziale di undici in questa.

SEI – Le vittorie consecutive dell’Inter in casa della Cremonese, dove non ha mai perso (undici successi e tre pareggi). Dopo un 1-1 in Coppa Italia del 29 aprile 1987 la striscia positiva è cominciata il 7 gennaio 1990, 0-1 gol di Nicola Berti.

QUATTORDICI – Le trasferte consecutive in Serie A per l’Inter con almeno un gol subito. L’ultima volta con la porta inviolata in campionato risale a quasi dieci mesi fa, lo 0-1 contro la Juventus del 3 aprile 2022. Su tredici partite esterne in stagione (la Supercoppa Italiana col Milan conta come campo neutro) l’unica a non aver segnato è il Viktoria Plzen in Champions League, 0-2 il 13 settembre.

VENTISETTE – Gli anni dopo cui si è tornati a giocare un Cremonese-Inter allo Zini. L’ultima volta prima di ieri fu il 6 aprile 1996, con una vittoria per 2-4 in Serie A nel sabato di Pasqua.